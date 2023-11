LANCE LIVRE 15-11-2023

Nova sede da Secretaria de Segurança

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, anunciaram no sábado (11/11) que a entrega da nova sede da pasta irá ocorrer no primeiro semestre do ano que vem.



Novas viaturas

Eles também apresentaram à população três novas viaturas da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que passarão, desde já, a reforçar o patrulhamento na cidade. As informações foram passadas durante a manhã, pouco depois da inauguração da Base Operacional "GCM Jose Inacio”, no Jardim Casa Branca.



Reformas

A futura sede, que ainda passa por reformas, não abrigará somente a secretaria, mas também a base central da Guarda Civil Municipal (GCM), com todos os seus grupamentos, como a própria Romu, a Força Patrulha, a Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), o Canil, a Patrulha Maria da Penha, o Centro de Operações, a Base Móvel e a Defesa Civil.



Avenida Nadir Figueiredo

Localizada na Avenida Nadir Dias Figueiredo, no Jardim Miriam, a unidade está sendo readequada às necessidades da corporação e da pasta para que possam atender a população de maneira ágil e eficaz. O imóvel fica em um ponto estratégico, próximo à rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), com acesso rápido às regiões central, norte e sul e a poucos minutos dos viadutos Ryu Mizuno e Leon Feffer, facilitando o deslocamento das viaturas.



Substituição de portas

Atualmente, o prédio está passando por reforma do telhado, substituição de portas, limpeza mecanizada do terreno e execução de fundação para receber o Canil, que terá capacidade para até dez cães.