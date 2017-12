Lance Livre 15-12-2017

Grupo contra

drogas

A vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, é autora do projeto, que institui em Suzano o grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard).

Guardas Civis

A vereadora explica que o grupo será composto preferencialmente por guardas civis municipais (GCM) e coordenado pela Secretaria de Segurança Cidadã.

Objetivo é orientar as crianças

Este grupo tem por objetivo orientar as crianças e adolescentes sobre os prejuízos que as drogas causam, elevando a autoestima e desenvolvendo a criatividade, além de técnicas de autocontrole e resistência às influências negativas.

Emenda de

R$ 200 mil

A região do bairro Casa Branca receberá, no ano que vem, aproximadamente R$ 200 mil em emendas de autoria do vereador José Silva de Oliveira (PMDB), o Zé Lagoa.

Incluídas na LOA

A verba é relativa a seis emendas impositivas do parlamentar que foram incluídas na Lei Orçamentária Anual (LOA).

R$ 50 mil

O vereador direcionou R$ 50 mil para a construção de academias ao ar livre (aquisição e implantação de equipamentos) na Unidade Básica de Saúde da Casa Branca, Ramal São José e Jardim Caxangá.

R$ 30 mil

O valor de R$ 30 mil será enviado para a cobertura da quadra e troca de telhas na Escola Municipal Mércia Amaral Brito. Outra unidade escolar que será beneficiada pelo vereador é a escola Professora Virginia Ferreira Raffoul. Outros valores também foram destinados.

PHS

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) desaprovou, por unanimidade, as contas do diretório estadual do Partido Humanista da Solidariedade (PHS), referentes à campanha eleitoral de 2016.

Relator

O relator, juiz Manuel Marcelino, considerou como falha grave a ausência de abertura de conta bancária específica para movimentar recursos da campanha.