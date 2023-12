LANCE LIVRE 15-12-2023

Elvis recebe Título de Cidadão

A Câmara de Suzano realiza nesta sexta-feira (15), às 18h30, uma sessão solene para a entrega do Título de Cidadão Suzanense ao arquiteto Elvis José Vieira. A homenagem é de autoria do vereador Joaquim Rosa (PL) e foi aprovada pelos demais vereadores.



Arquitetura e Urbanismo

Nascido em Poá, Vieira é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Braz Cubas (UBC – 1998) e tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo (concluídos respectivamente em 2006 e 2013).



Secretário desde 2017

Desde 2017, é secretário de Planejamento Urbano de Suzano. Também atua como professor titular da Sociedade Civil de Educação Braz Cubas e professor orientador de Iniciação Científica sobre Grandes Projetos Urbanos na América Latina e Caribe.



Diretor de Projetos

Vieira foi secretário-adjunto de Política Urbana e diretor de Projetos Públicos da Prefeitura de Suzano entre 2005 e 2012. De 2013 a 2016, foi diretor de Projetos e Orçamentos de São José dos Campos.



Sede do legislativo

O homenageado também foi um dos arquitetos responsáveis pela elaboração do projeto de construção do Palácio Deputado José de Souza Candido, a sede do Poder Legislativo de Suzano. Em 2017, Vieira recebeu da Câmara o Título de Honra ao Mérito como Arquiteto do Ano.



Sessão aberta

A sessão solene é aberta ao público, que pode acompanhá-la na sede da Casa de Leis (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista). Também é possível assistir aos trabalhos do Plenário de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é ao vivo e fica disponível para consulta.