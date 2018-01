Lance Livre 16-01-2018

Eleição acirrada

As eleições, neste ano, devem ser bastante acirradas no Alto Tietê. Talvez seja a com maior número de candidatos.

Campanha

mais curta

É bem verdade que com a campanha sendo pouco mais curta, sem a participação de empresas no financiamento, o horário de televisão vai ser fundamental.

Disputa de votos

Neste ano, os candidatos, principalmente a deputados federal e estadual, terão de disputar votos de um eleitorado de Suzano que cresceu 3,2% em relação às últimas eleições gerais em 2014.

204,1 mil votantes

A quantidade de eleitores passou de 204,1 mil votantes para 210,8 mil eleitores, contabilizados na última atualização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em novembro de 2017.

Pleito de 2010

Em comparação ao pleito de 2010, quando o eleitorado da cidade era de 186,3 mil, o número é 13,1% maior. O acréscimo é de 24,5 mil novos votantes para as eleições deste ano que vão eleger o novo presidente do País em outubro, bem como os cargos de governador, senador e deputados estaduais e federais.

Preocupação

Reportagem publicada na agência de notícias Reuters mostra uma grande preocupação dos partidos políticos sobre as eleições deste ano.

Desconfiança

Existe uma grande desconfiança de que o pleito poderá ser marcado por uma avalanche das chamadas fake news.

Movimento

Já existe movimento para tentar minimizar um problema que pode contaminar a disputa política de modo irreversível.

Mais forte

neste ano

Pesquisas indicam que o problema - que ganhou destaque após alegações de interferência russa nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016 - já ocorreu no Brasil em 2014 e pode voltar ainda mais forte neste ano.