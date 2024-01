LANCE LIVRE 16-01-2024

Metas para queda de acidentes de trânsito

As prefeituras das cidades da região reforçam ações para conscientização e redução do número de acidentes de trânsito. No ano passado, o governo federal estabeleceu metas para municípios reduzirem os acidentes de trânsito e irá premiar os que conseguirem cumprir.



Plano Nacional

De acordo com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), a meta é diminuir em 50% o número de feridos e mortes nas vias do País até 2030.



80%

Segundo a Secretaria Nacional do Trânsito (Senatran), do Ministério dos Transportes, quase 80% das mortes registradas no País ocorrem em apenas 20% dos municípios, o que corresponde a quase 1,2 mil cidades com mais de 30 mil habitantes. No Brasil, cerca de 25 mil pessoas morrem todos os anos no trânsito.



Cultura

A Secretaria de Cultura de Suzano se destacou em 2023. A pasta encerrou no ano passado um calendário repleto de aplausos. A pasta realizou, por meio do programa “Cultura que queremos”, 744 atividades artísticas e apoiou outros 459 eventos externos, que alcançaram 105.313 pessoas e envolveram 4.508 artistas.



Vice-prefeito

O vice-prefeito e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, afirmou que a pasta desenvolveu atividades diversas, que garantiram o fomento à produção local. “Promovemos oficinas para muitas modalidades, apresentando a arte para vários munícipes da cidade. Organizamos eventos relacionados às diferentes linguagens artísticas nos nossos equipamentos culturais e promovemos atividades muito marcantes, como as atrações do aniversário da cidade e a visita do rei do povo do maior grupo étnico de Angola. Foi um ano bem intenso, onde garantimos muitas atrações para o município”, frisou Walmir.