LANCE LIVRE 16-01-2025

Tarcísio e as eleições

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) despistou sobre eleições deste ano e fez questão de dizer que não deve disputar como candidato a presidente.



Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro foi a indicação feita, até agora, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como nome da direita para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste ano.



Reeleição

Tarcísio garantiu que deve mesmo disputar reeleição em SP. O DS questinou o governador durante coletiva se o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) deve ser seu vice na chapa. Ele ainda não confirmou, mas a probabilidade é muito grande.



Gênio da lâmpada

Muito bem humorado, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez questão de brincar com o prefeito de Mairiporã, Walid Hamid, cujo apelido é Aladim. “Uma vez disse que se alguém precisar da lâmpada poderia chamar o Aladim. Ele me respondeu: Mas o gênio é você”, disse.



Pescaria

Em outro tom bem-humorado, o governador disse, do palanque, que os prefeitos das cidades da região estavam sendo convidados para pescar e lembrou que o prefeito Pedro Ishi (PL), na última vez que participou, não conseguiu “pegar peixes”. “Tiveram de fazer uma foto de IA com ele segurando um peixe”, brincou.



Emoção nos discursos

Discursos emocionados marcaram o lançamento das obras da alça do Rodoanel em Suzano. O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e o presidente da Alesp, André do Prado, lembraram do histórico da obra, dos passos dados até o projeto executivo e finalmente o início das obras.



Reivindicações

Foram muitas reivindicações,lembraram, até a alça ter sido confirmada em Suzano.