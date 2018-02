Lance Livre 16-02-2018

Calculadora

nas mãos

Calculadora nas mãos, os pré-candidatos vão começar a fazer contas para saber quantos votos vão precisar para conseguir a eleição neste ano, seja para deputados estadual ou federal.

Eleições diferentes

Nas eleições para a Presidência, os governos estaduais, as prefeituras e o Senado, um voto corresponde a um voto.

Proporcionais

Nas eleições, chamadas proporcionais, é diferente. A disputa para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa, a fórmula adotado no Brasil faz com que um deputado federal por São Paulo, por exemplo, represente 432 mil habitantes, enquanto um colega eleito por Roraima representa 33 mil pessoas.

Distorções

As distorções têm origem no chamado quociente (ou coeficiente) eleitoral e são agravadas pela existência de limites para as representações estaduais.

Quociente

O quociente eleitoral indica quais partidos terão direito a ocupar vagas no legislativo.

Obtenção

É obtido a partir da divisão do total de votos válidos – excluindo nulos e em branco -, pelo número de cadeiras a serem preenchidas.

Vagas

Para saber quantas vagas caberão a cada legenda que atingiu o coeficiente eleitoral, calcula-se o quociente partidário.

Número de votos

Para isso, divide-se o número de votos que o partido recebeu (soma dos votos de todos os seus candidatos, mais aqueles dados à legenda) pelo quociente eleitoral do estado.

Cálculos

Os cálculos, muitas vezes, confundem. Será preciso fazer as contas e se preparar para a campanha que, neste ano, será acirrada, sem a participação de ajuda financeira das empresas privadas.