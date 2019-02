Lance Livre 16-02-2019

Projeto em São

Bernardo do Campo

Um projeto pioneiro e inovador, lançado em São Bernardo, na área de segurança pode servir de modelo para as prefeituras do Alto Tietê.

Dez postos

de atendimento

Segundo reportagem do Jornal Diário do Grande ABC, comandado pelo jornalista Evaldo Novelini, os moradores de São Bernardo ganharam dez postos de atendimento, instalados em prédios públicos, com serviço de abertura de boletim de ocorrência eletrônico, onde qualquer cidadão poderá realizar registro de crimes junto a funcionários da GCM (Guarda Civil Municipal) de maneira ágil, sem precisar se dirigir a distritos policiais, evitando, em muitos casos, fila de espera.

Boletins

Segundo o DGABC, “nesses postos, por meio do atendimento de guarda municipal, será possível fazer boletins de ocorrência para furto de veículos, desaparecimento ou encontro de pessoa; e furto ou perda de documentos, bem como de placas de veículos ou de telefone celular – desde que o objeto não tenha sido subtraído mediante grave ameaça ou violência”.

Documento

com foto

Para fazer o Bolitem de Ocorrência basta ir a uma dos locais portando documento com foto.

Desafio lançado aos prefeitos

O desafio é lançado: ‘Qual prefeito da região será a primeiro a implantar o novo sistema de segurança?’.

Rio Grande

da Serra

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) recebeu, em seu gabinete, a visita do prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão. Eles conversaram sobre a necessidade de uma legislação específica, há muito debatida, para compensação dos municípios onde há captação de água para abastecimento.

Sugestão

O prefeito de Rio Grande da Serra prometeu levar uma sugestão ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC e de convidar Ashiuchi, como presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), para reunião a fim de tratarmos do assunto no Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro).