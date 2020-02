Lance Livre 16-02-2020

Conexão Eleitoral

O programa Conexão Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que estreia na próxima segunda-feira (17), mostra que começou a ser veiculada uma campanha do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que destaca a importância do mesário voluntário para a transparência e a segurança das eleições brasileiras.

Novas regras

A edição do programa traz também as novas regras aprovadas sobre pesquisas eleitorais e os prazos para fazer a transferência de domicílio eleitoral.

Núcleo TV

Produzido pelo Núcleo de TV do Tribunal Superior Eleitoral, o programa vai ao ar pela TV Justiça nas segundas-feiras, às 19h30. As reprises ocorrem nas quartas, às 11h, nas quintas, às 20h30, nos sábados, às 5h, e nos domingos, às 21h.

Ações do

Estado contra

as enchentes

O governador João Doria divulgou, na semana passada, o balanço e ações para mitigar os efeitos das chuvas e enchentes que atingiram São Paulo na última segunda-feira (10).

R$ 20 milhões

O Governo do Estado vai liberar R$ 20 milhões para obras de recuperação em cidades mais afetadas pelas inundações que ocorreram na região metropolitana da capital e também no interior.

Doria em Brasília

Na próxima semana, Doria irá a Brasília e pedirá à União o repasse, a fundo perdido, de R$ 350 milhões para construir cinco novos piscinões na Grande São Paulo.

Ajuda

O Governo de São Paulo enviou material de ajuda humanitária (kits de limpeza, higiene e vestuário, lonas plásticas, cestas básicas e colchões) para os municípios de Araçariguama, Carapicuíba, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itariri, Peruíbe, Pirapora do Bom Jesus, Salto, Taboão da Serra, Botucatu, Guarujá e Lins. No total, foram 5.649 itens (22 toneladas), no valor de R$ 186,6 mil.

Instituto de

Pesquisas

A Defesa Civil também esteve com técnicos do Instituto Geológico e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) nos municípios atingidos pelas chuvas para vistorias nas áreas mais atingidas.