LANCE LIVRE 16-02-2024

Robinson Guedes

A Câmara de Suzano realiza nesta sexta-feira (16), às 18h30, uma sessão solene para a entrega do Título de Empresa Cidadã à Contabyte Consultoria, Administração e Gestão Contábil e a Medalha Antônio Marques Figueira ao seu fundador e CEO, o empresário e professor Robinson Guedes.





Homenagens

As homenagens são de autoria do vereador Lazario Nazare Pedro (Republicanos), Lázaro de Jesus, e foram aprovadas pelos demais vereadores.



Histórico

Robinson Guedes é casado com Marina Braha Morais Guedes e pai do estudante de Medicina Iwan Braha Morais Guedes. De 1992 a 2004, atuou na Prefeitura de Suzano, e de 2005 a 2011, na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.



Homenageado

Em outras duas ocasiões, Guedes foi homenageado pela Câmara de Suzano: em 2000, como Funcionário Público Municipal do Ano, e em 2022, como Contador do Ano.





Escola completa um ano de funcionamento

A Escola Municipal Tomi Ashiuchi, no Jardim da Saúde, completou um ano de funcionamento em 4 de fevereiro (domingo) e, desde a inauguração, já atendeu 529 alunos da educação infantil (G4 e G5) e do 1º ano do ensino fundamental de bairros como Jardim Casa Branca e Jardim Caxangá. No período, foram atendidos 274 alunos em 2023 e 255 (apenas educação infantil) neste ano.





Equipamento

O equipamento contou com um investimento de R$ 1,4 milhão e foi inaugurado duas semanas após a escola Professora Ana Maria Barbosa Garcia, no Parque Maria Helena.