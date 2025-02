LANCE LIVRE 16-02-2025

Arrecadação

de livros

A Prefeitura de Suzano iniciou na sexta-feira (14) uma campanha para arrecadação de livros nos seis centros culturais administrados pela Secretaria Municipal de Cultural, localizados em Palmeiras, Jardim Colorado, Jardim Casa Branca, Cidade Boa Vista e Jardim Gardênia Azul, assim como no Centro da cidade.



Data

A data em questão, em que se celebra o Dia Internacional da Doação de Livros, marca a abertura da ação que ainda seguirá nos dias 17, 18 e 19 deste mês, sempre de 8h30 às 16h30, com o objetivo de aumentar a oferta de obras que, juntas, somam atualmente 34.575 exemplares.



Palmeiras

Em Palmeiras, as doações serão recebidas na Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva, localizada na rua Manoel Ramos, 14, no bairro Parque Palmeiras, que possui atualmente 1.324 obras. No Jardim Cacique e imediações, a arrecadação ocorrerá no Centro Cultural Monteiro Lobato, situado na rua Domingos Vitorino, 68, no bairro Jardim Cacique, que possui 4.873 exemplares. Na unidade do Casa Branca, a referência é o Centro Cultural Fumiko Fukushima Katsumata, localizado na rua Getúlio Moreira de Souza, 30, que tem em sua biblioteca, no momento, 773 livros.



Boa Vista

No Boa Vista, os munícipes podem se dirigir ao Centro Cultural Nelson da Cruz, localizado na rua Dr. Artur Saboya, 389, que hoje conta com 3.320 obras. No Gardênia, a referência é o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido, na rua Teruo Nishikawa, 512-712, que atualmente tem 3.065 exemplares. No centro da cidade, as doações serão concentradas no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, localizado na rua Benjamin Constant, 682. Quem chegar ao local, pode se dirigir à Biblioteca Municipal Profª Maria de Elisa de Azevedo Cintra, que, no momento, possui 21.220 livros.



Aceitação

Serão aceitas doações de gibis, livros infantis, infanto-juvenil e adulto dos mais diversos segmentos como ação, romance, autoajuda, técnico, astronomia e marketing.