Lance Livre 16-03-2018

Procon de Suzano

O Procon de Suzano promoveu na manhã de ontem uma roda de conversa para orientação sobre os direitos do público da melhor idade.

Assuntos

Plano de saúde, empréstimo consignado e relações de consumo foram os principais temas tratados; projeto faz parte do Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março.

Iniciativa

A iniciativa foi realizada no anfiteatro do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e contou com a participação de cerca de 30 idosos. Entre os principais temas tratados estavam plano de saúde, empréstimo consignado e relações de consumo.

Coordenadora

Além da coordenadora do Procon da cidade, Daniela Itice, e dos agentes, também participaram da ação a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e a coordenadora do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, Isabela Adelaide Fischer.

Encontro

O encontro, segundo Daniela, teve o objetivo de informar e orientar a população idosa a respeito dos seus direitos, como consumidores, que estão previstos no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor.

80%

A coordenadora do Procon informou ainda que 80% das reclamações acolhidas quanto ao empréstimo consignado são provenientes de idosos. “Pedimos para que eles prestem muita atenção antes de adquirir este tipo de contrato com o banco, uma vez que este valor compromete parte da renda mensal. Durante nosso bate-papo, destacamos também questões de juros e parcelamento”, detalhou.

Público

Ao fim, o público presente recebeu cartilhas informativas dos Direitos do Consumidor Idoso; dos Direitos e Deveres no Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros; e do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Ações

Em alusão ao Dia do Consumidor, o Procon de Suzano promoveu ao longo da semana uma série de ações de orientação aos munícipes. A campanha teve início na segunda-feira, nas regiões da Rua Baruel, Vila Amorim e Vila Urupês.