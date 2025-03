LANCE LIVRE 16-03-2025

Imposto

de Renda

Começa na próxima segunda-feira (17) o prazo para declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em 2025. Como ocorre todos os anos, as Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, administradas pelo Centro Paula Souza (CPS), prestam consultoria gratuita a quem encontra dificuldades no procedimento. A data final para entrega da declaração é 30 de maio.



Atendimentos

Os atendimentos são realizados por alunos de diferentes cursos, sempre sob supervisão de coordenadores e professores. Algumas unidades solicitam contrapartidas, como doação de alimentos, para instituições beneficentes. Em outras, é necessário agendar o serviço em razão do número limitado de vagas. Confira abaixo relação de locais, datas e horários.



Atividades

As atividades começam nesta sexta-feira (14), a partir das 19 horas, com palestra e plantão de dúvidas oferecidos pela classe descentralizada administrada pela Etec São Paulo, no Centro Educacional Unificado do Butantã (CEU).



Evento gratuito

O evento é gratuito e aberto ao público. A unidade está localizada na Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, 1870, Jardim Esmeralda, na Capital.



Documentos

Os interessados na consultoria devem apresentar comprovantes de rendimentos do ano-calendário 2024, declaração anterior com recibo de entrega (se houver), número de RG, CPF e título de eleitor, endereço residencial, dados da conta bancária para restituição e comprovantes de despesas que possam ser abatidas (consultas médicas, exames clínicos, mensalidades escolares, contribuição para previdência privada, entre outros).