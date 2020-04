Lance Livre 16-04-2020

Eleições

municipais

As eleições municipais deste ano para prefeito e vereadores estão, por enquanto, relegadas a segundo plano, diante da pandemia da Covid-19 no mundo.

Sofrimento

O Brasil sofre com o aumento dos casos e, por tabela, o Alto Tietê busca alternativas para tentar evitar o aumento de notificações.

Aumento

nos números

As cidades registram aumento nos números. Suzano, por exemplo, já tem 8 mortes.

Entrevista

Nesta semana, em entrevista ao Instagram do DS, o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) chegou a enfatizar que as eleições, realmente, não são objeto de discussões neste momento.

Prazos eleitorais

Mas, independentemente do posicionamento dos políticos, os prazos eleitorais prosseguem. Os partidos precisam cumprir as regras eleitorais. Vai chegar o momento também de definições de candidatos.

Nome

No PSD, conforme entrevista dada ao DS no Instagram, Marco Bertaiolli prossegue sendo nome provável para disputar as eleições em Mogi.

Disputa acirrada

Se isso acontecer deve travar uma disputa acirrada com o atual prefeito, Marcus Melo (PSDB), que vai disputar a reeleição.

Mulheres vítimas de violência

A lei destinando 5% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica no Programa da Frente de Trabalho foi publicada pela Câmara de Suzano.

Direito

O projeto é de autoria do vereador Max Eleno Benedito

(Podemos), o Max do Futebol. Para ter direito à vaga, é preciso apresentar denúncia acompanhada da liminar ou do boletim de ocorrência policial e relatório da assistência social da equipe multidisciplinar da Delegacia de Defesa da Mulher. Também é necessário que a mulher não esteja trabalhando.