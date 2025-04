LANCE LIVRE 16-04-2025

Câmara vota Dia do Profissional de Educação Física

A Câmara de Suzano vota nesta quarta-feira (16) o projeto de lei que institui o Dia do Profissional de Educação Física. O projeto é de autoria dos vereadores Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, e Artur Takayama (PL).



Calendário de eventos

De acordo com a propositura, a data passará a integrar o calendário de eventos oficiais de Suzano e é para ser comemorada anualmente em 1º de setembro.



Palestras

Durante o mês, poderão ser realizadas palestras, eventos esportivos, seminários, cursos, simpósios, congressos, reuniões, debates e outros eventos alusivos.



Justificativa

Na justificativa do projeto, os parlamentares explicam que os profissionais de educação física não se restringem somente às academias e escolas, mas também atuam em ginástica laboral, esportes e áreas recreativas. “Entretanto, o profissional licenciado atua exclusivamente na Educação Básica, enquanto que o bacharelado possibilita o trabalho em áreas não relacionadas com o ensino, como personal trainer”, exemplificam.



1º de setembro

A data de 1º de setembro foi escolhida porque coincide com a regulamentação da profissão, pela lei federal 9.696/1998 e a criação do Conselho Federal de Educação Física e dos conselhos regionais de Educação Física.



Instituto Ética Saúde

A prefeita Mara Bertaiolli e o vice-prefeito Téo Cusatis assinaram um termo de cooperação com o Instituto Ética Saúde. O IES é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, criada em 2015 com a missão de difundir e consolidar a cultura da ética e transparência na saúde, para garantir a sustentabilidade do setor e a segurança do paciente.