Lance Livre 16-05-2018

Presença

dos prefeitos

Prefeitos das cidades da região ainda não confirmaram presença nas atividades da XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios que começam na próxima segunda-feira, 21 de maio.

Evento

O evento será a partir das 14 horas, com a abertura do credenciamento e da X Exposição de produtos, serviços tecnologias.

Mesmo horário

Também está previsto para o mesmo horário “arena temática” sobre integração continental: Fronteiras e Federação Latino-Americana de Cidades.

Compromisso

Com o tema Compromisso com o Brasil, o evento deste ano deve receber o presidente da República, Michel Temer (MDB), e ministros, na manhã do dia 22, durante a sessão solene de abertura, marcada para as 8 horas.

Câmara

dos Deputados

Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Eunício Oliveira (MDB-CE), além de diversos outros parlamentares, também são aguardados pelos mais de cinco mil gestores municipais já inscritos no evento.

Pré-candidatos

à Presidência

Está prevista, ainda, a presença dos pré-candidatos à Presidência da República, em dois blocos, nos dias 22 e 23 de maio, a partir das 14 horas.

Programação

com os candidatos

Inicialmente, de acordo com programação, os pré-candidatos terão espaço para expor suas propostas e para responder a questionamentos municipais.

Individualmente

A intenção é recebê-los, individualmente, e obter deles o compromisso com a pauta prioritária dos municípios.

10 minutos

Logo após esse momento, o pré-candidato terá 10 minutos para conceder entrevista à imprensa que estará acompanhando o evento.