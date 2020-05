Lance Livre 16-05-2020

Demissão do

ministro da Saúde

Menos de um mês após assumir o cargo, o ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão nesta sexta-feira após entrar em choque com o presidente Jair Bolsonaro.

Sem comentários

Ao contrário do que aconteceu com a demissão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, a grande maioria dos políticos das cidades da região não fez comentários sobre a saída de mais um titular do Ministério da Saúde.

Pazuello assume

A informação foi confirmada em nota pela pasta. O secretário executivo, general Eduardo Pazuello, assume interinamente. (O DS traz na edição deste sábado informação completa sobre a saída de Teich).

Valores em Ferraz

Após ter sido questionado pela Câmara, o prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, divulgou, por meio da Secretaria da Fazenda, que empenhou R$ 6,1 milhões em ações de saúde e outras despesas para ajudar pessoas em vulnerabilidade social objetivando atenuar os efeitos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Sem ter sido

efetivamente

aplicado

Segundo a Secretaria da Fazenda, o dinheiro encontra-se destinado, porém, não quer dizer que foi efetivamente aplicado ainda.

Câmara recebe orientações

O presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Rosa (PL), recebeu na manhã de ontem uma equipe da Vigilância Sanitária. Os profissionais realizaram uma vistoria técnica em toda a estrutura do Legislativo após a Casa registrar um caso confirmado de Covid-19 e uma suspeita que ainda aguarda o resultado do exame que foi feito no começo desta semana.

Bióloga

A bióloga Ariane Machado e o médico veterinário Gérsio Suguimoto apresentaram diversas orientações ao vereador, como por exemplo reduzir o máximo possível o número de servidores em trabalho presencial; realizar higienização diariamente e constante da Câmara; aumentar o espaço entre as cadeiras no refeitório da Casa de Leis, entre outros pontos.