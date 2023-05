LANCE LIVRE 16-05-2023

Radar Anticorrupção

O Governo de São Paulo publicou neste mês o decreto que estabelece o Plano Estadual de Promoção da Integridade, como parte do programa Radar Anticorrupção.





Esforços

A medida integra os esforços da atual gestão em regulamentar e implementar medidas concretas de combate à corrupção e outras irregularidades na administração estadual.





Decreto

O decreto exige que todas as secretarias, autarquias e fundações do governo paulista criem suas próprias unidades de gestão de integridade. A partir disso, cada pasta deve estruturar um conjunto de ações e medidas institucionais para prevenção, detecção e punição de práticas de corrupção, fraude, desvios éticos e outros ilícitos.



Subimpério da Festa do Divino

O prédio sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes recebeu o subimpério da Festa do Divino 2023. A solenidade - conduzida pelo bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini - contou com a presença do prefeito Caio Cunha, dos festeiros Josmar Cassola Silva e Maria Tereza Pereira Cassola Silva e dos capitães de mastro Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina.





Momento de fé

O momento de fé e devoção ao Divino emocionou os servidores que puderam conferir a solenidade e renovar a fé em meio ao dourado, vermelho e branco, cores símbolo da festividade religiosa e folclórica que neste ano tem como tema “Divino Espírito Santo, fortalecei a Fé e a União nas famílias”. Durante a solenidade, o prefeito Caio Cunha cumprimentou as autoridades e todos os presentes, agradeceu ao bispo e àqueles que se dedicam para que a festividade aconteça.