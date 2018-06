Lance Livre 16-06-2018

Horário das

câmaras

As câmaras municipais vão alterar o expediente por causa dos jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Portaria

Em Suzano, por exemplo, as mudanças foram oficializadas por meio da portaria 53/2018, publicada em janeiro.

Dias de jogos

De acordo com o documento, a Casa de Leis de Suzano funcionará das 13 às 17 horas, nos dias em que os jogos do Brasil forem às 9 horas; das 8 às 13 horas, nos dias em que as partidas da seleção brasileira forem às 15 horas; e das 8 às 10 horas e das 14 às 17 horas, quando os jogos forem realizados às 11 horas.

Transferência

A portaria também determina que, em dias que a participação do Brasil na copa seja às 15 horas e coincidir com as sessões do Legislativo, os trabalhos serão transferidos para o dia útil anterior.

Considerações

A portaria considera que a disputa da Copa do Mundo "atrai a atenção de grande parcela da população brasileira" e que "as atividades econômicas são interrompidas para que os colaboradores possam assistir aos jogos da competição".

Justificativa

Também justifica que a administração municipal deve adequar o horário de seu expediente para garantir o atendimento à população em geral e, ao mesmo tempo, possibilitar que os servidores públicos acompanhem os jogos.

Vagões

A criação de vagões exclusivos no metrô para mulheres, como vem ocorrendo em diversas capitais brasileiras, divide opiniões de feministas, mas é consenso que a solução para o problema do assédio no transporte público deve ir além da criação deles. As informações são do site da Câmara Federal.

Tema

O tema foi um dos discutidos em audiência pública sobre o direito das mulheres à cidade, promovida pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara esta semana.

Pesquisa

Pesquisa, divulgada pela Câmara Federal, mostra que 92% das usuárias de metrô concordam com a implantação do “vagão rosa”, embora 88% achem que não é o suficiente para resolver o problema.