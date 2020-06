Lance Livre 16-06-2020

Painel de gastos

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) vem realizando um trabalho importante de acompanhamento dos gastos públicos por parte das prefeituras com o enfrentamento da Covid-19.

Objetivo

Segundo o TCE, o objetivo é dar transparência e incentivar o controle social sobre a destinação dos recursos aplicados no enfrentamento à pandemia. Por isso foi criado Portal Covid-19/TCESP - uma ferramenta que permite ao cidadão monitorar as receitas e gastos dos 644 municípios paulistas, exceto a capital.

Atualizados

O DS traz na edição de hoje, os dados atualizados das cidades da região.

Empresa Suzano em Fórum da ONU

A cúpula de Líderes do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) discutiu ontem o tema equidade de gêneros durante a sessão intitulada "#TargetGenderEquality - Caminhos para a paridade". O evento teve a participação da empresa Suzano.

Aberto ao público

O evento foi aberto ao público e contou com a participação do diretor de Gente da Suzano, Argentino Oliveira. A transmissão foi feita de forma online.

Soluções

Os convidados apresentaram soluções, estratégias vencedoras ou ações práticas para promover o aumento efetivo da representação e liderança das mulheres no universo empresarial.

Rede global

A Suzano integra a Rede Brasil do Pacto Global e tem como compromisso com o Pacto Global de Equidade do Gênero, da ONU Mulheres, atingir uma participação de 30% de mulheres na liderança da organização até 2025.

Confederação

Nacional dos

Municípios

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) lançou um material para apresentar razões de ordem sanitária, econômica e jurídica que inviabilizam a realização das eleições municipais no ano de 2020. Por meio do ‘Panorama sobre as Eleições em Tempos de Covid-19’ (https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/panorama-CNM-sobre- as-eleicoes-2020.pdf) , a confederação expõe as principais dificuldades dos municípios em realizar o pleito eleitoral neste ano de 2020.