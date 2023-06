LANCE LIVRE 16-06-2023

115 anos da Imigração Japonesa

A sessão solene em homenagem aos 115 anos da imigração japonesa será realizada nesta sexta-feira (16), às 18h30, em Suzano. O evento será na Câmara.



Homenagens

Serão homenageados na ocasião 26 representantes da colônia japonesa de Suzano.



Taikô

Também haverá na sessão apresentações de taikô e de música japonesa.



Preconceito a pessoas com deficiência

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, com o apoio da Uber, mostrou que 77% das pessoas com deficiência já passaram por pelo menos uma das situações de preconceito apresentadas pelo estudo durante seus deslocamentos.

86%

86% dos entrevistados também afirmaram ter algum medo relacionado à segurança como ser furtado/assaltado, ser agredido fisicamente ou sofrer um acidente de trânsito durante os seus deslocamentos.



Pesquisa

A pesquisa traça ainda um panorama sobre o perfil de deslocamento dessa população com 45% dos entrevistados que utilizam transporte público afirmando que possuem algum tipo de restrição na região onde moram. 79% dos entrevistados afirmaram que já chegaram atrasados ou até mesmo perderam algum tipo de compromisso por conta da falta de acessibilidade nos trajetos que fazem. O número representa cerca de 13 milhões de pessoas.



Deslocamento

Ir a pé ou se deslocar com cadeira de rodas (50%) e carro particular (47%) são as formas de deslocamento mais populares entre a população PCD.