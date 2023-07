LANCE LIVRE 16-07-2023

Lei cria ‘Cachorródromos’

Foi publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo de Suzano (Doel), a lei que cria os “cachorródromos”, “pet parks” e “espaços pet” em praças e parques públicos do município.



Responsável

De acordo com a lei, a Prefeitura será responsável pela implantação, execução e funcionamento desses espaços, que serão devidamente cercados e destinados ao lazer, ao exercício e ao convívio de cães e seus proprietários. A legislação é de autoria do vereador Rogerio Castilho (PSB).



Feiras

A legislação prevê que sejam realizadas nesses espaços feiras de adoações de animais, orientações de tratamento e cuidados, campanhas de vacinação, orientação veterinária e outras ações que visem ao bem-estar animal.

Saspe supera mil atendimentos

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano divulgou um balanço de 1.034 atendimentos feitos por 21 cursos e workshops relacionados à capacitação profissional ministrados ao longo do primeiro semestre.



Qualificações

As qualificações, promovidas gratuitamente e em diversos segmentos profissionais, proporcionaram ao público contato com conteúdos teóricos e práticos.



Cursos

Dentre as principais formações se destacam os cursos do “Faça e Venda”, abordando o tema “Artesanatos Reciclados” com (200 atendimentos), “O Poder da Imagem” (100), “Tratamento Capilar” (100), “Bijuteria” (72), “Sobremesas e Bolo no Pote” (60), “Jardinagem” (54), “Alisamento e Cronograma Capilar” (50) e “Beleza em Ação” (50), “Corte e Costura” (50), entre outros.