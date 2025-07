LANCE LIVRE 16-07-2025

80%

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), vistoriou obras importantes, na semana passada. Uma delas do Hospital Federal de Suzano, que está praticamente pronto com 80% de execução.



Inspeção

Na semana passada, Pedro Ishi, acompanhado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, verificou avanços estruturais e reforçou o compromisso da administração municipal em garantir a conclusão da unidade.



Investimento

O DS trouxe reportagem na semana passada. O investimento total das obras do hospital chega a R$ 63,95 milhões. O hospital já recebeu R$ 48,77 milhões, sendo mais de R$ 33 milhões da Prefeitura de Suzano.



Fatec 50%

Outra obra importante é a do campus de Suzano da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) que avançou ao longo do primeiro semestre de 2025 e já alcançou quase 50% de conclusão.



Andamento

O andamento dos trabalhos também é acompanhado de perto pelo prefeito Pedro Ishi. A unidade ficará entre as avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, no Jardim Monte Cristo.



Cursos

A Fatec suzanense receberá os cursos superiores de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores e poderá atender mais de 400 alunos. Eles terão à disposição uma estrutura de três andares, que abrigará 12 salas de aula e seis laboratórios, sendo quatro de informática, um de projetos e um de rede de computadores, além de salas de apoio, de administração e dos professores. A composição interna ainda contará com biblioteca e uma sala maker, espaço em que os alunos poderão aprender fazendo.