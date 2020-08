Lance Livre 16-08-2020

Desilusão

com a política?

A desilusão com a política, episódios de corrupção no País e, agora, a pandemia podem afastar eleitores das urnas neste ano.

Ausência

Em 2018, quase 30 milhões de eleitores não compareceram para votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nível de abstenção

O nível de abstenção, de 20,3%, foi o mais alto desde as eleições de 1998, quando 21,5% do eleitorado não votou.

TSE

Levantamento do TSE apontou a ausência de 236.914 eleitores do Alto Tietê no 1º turno em 2018. A região tinha, ao todo, 1.149.246 eleitores, naquele ano.

Mais de 43 mil

Em 2018, em Suzano dos 215.897 eleitores, 43.719 deixaram de votar na época.

Instituto

Só para se ter uma ideia em 2016, o Instituto Ipsos apontou que 79% dos brasileiros não se sentia representado por partidos políticos.

Taxa média

No Alto Tietê, a taxa média da abstenção atingiu 21,10%.

SP

Em termos absolutos, São Paulo teve o maior volume de eleitores que não compareceu à votação: 7.108.863 de pessoas.

Campanha

Para as Eleições Municipais de 2020, no contexto da pandemia de Covid-19, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) preparou uma campanha que busca incentivar a inscrição voluntária de mesários e garantir que o trabalho no dia da votação ocorra com toda a proteção necessária para reduzir os riscos de contaminação.

Drauzio Varella

A campanha, que começou a ser veiculada na sexta-feira (14), conta com a participação do médico Drauzio Varella, que abriu mão do seu cachê para protagonizar três vídeos, spots para rádio e posts para as redes sociais do TSE. As peças destacam a importância do trabalho dos mesários para o exercício da cidadania dos brasileiros e mostram que a Justiça Eleitoral está tomando todas as providências para proteger a saúde de todos nas eleições deste ano.