LANCE LIVRE 16-08-2023

Cargo de visibilidade

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, conquistou, esta semana, um cargo de grande visibilidade e responsabilidade política. Ele foi eleito vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Estado de São Paulo.



Órgão

O órgão, conforme reportagem publicada pelo DS, é composto por 39 municípios. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, será o presidente.



Objetivos

Entre os principais objetivos, o conselho promove a discussão entre as 39 cidades para avançar em políticas públicas para o desenvolvimento de toda a Grande São Paulo, focados em quatro eixos funcionais, sendo eles “Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial”, “Habitação e Vulnerabilidade Social”, “Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos” e “Mobilidade, Transporte e Logística”.



Reflexões sobre produções

A Secretaria Municipal de Cultura realizou mais uma edição do “Saci Club”, no Cineteatro Wilma Bentivegna. A atividade, que visa reunir cinéfilos e produtores de cinema para debater obras cinematográficas, também busca investigar a criação destes trabalhos para enriquecer as produções locais.



Projeto

O projeto, desenvolvido pelo Polo de Música e Audiovisual, com a coordenação de Herculano Oliveira, recebe a curadoria de Flavio Henrique Nunes.



Curta-metragem

Na oportunidade, foi analisado o curta-metragem “Nunca Estarei Lá”, que tem a direção de Rodrigo Campos, de Mogi das Cruzes, e aborda as formas de comunicação e relações interpessoais na era da tecnologia.