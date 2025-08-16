LANCE LIVRE 16-08-2025

Larissa nos dez anos da DDM de Suzano

Larissa Ashiuchi, ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, marcou presença na comemoração dos 10 anos da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano nesta quinta-feira (14), evento que celebrou uma década de serviços essenciais voltados à proteção, ao acolhimento e à garantia de direitos das mulheres.



Engajamento

Ao lado do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, Larissa esteve engajada em apoiar iniciativas e políticas públicas voltadas à defesa das mulheres.



Oito anos

Durante os oito anos de gestão de Rodrigo, o casal manteve apoio constante às ações da DDM, fortalecendo a rede de proteção e incentivando projetos que garantem mais segurança e respeito às suzanenses.



Mensagem

“É uma alegria imensa participar deste momento e reafirmar nosso compromisso com a defesa das mulheres suzanenses. Ao lado do Rodrigo, sempre estivemos atentos e dispostos a apoiar as ações da DDM, porque acreditamos que proteger e acolher é garantir mais segurança e respeito para todas. Em nome da delegada Dra. Silmara Marcelino, titular da delegacia, e da Dra. Maria Margarida Mesquita, responsável pela Sala Rosa, parabenizo todos que colaboram pelo fortalecimento da DDM ao longo desses anos em Suzano”, destacou Larissa.



Programas de inclusão

A Prefeitura de Suzano e o Governo do Estado de São Paulo formalizaram uma parceria que viabilizará quatro programas voltados à valorização das mais de 22 mil pessoas com deficiência do município (O DS traz os detalhes na Página 6). Assim, passam a ser disponibilizados para a população suzanense serviços específicos desta secretaria estadual, que são destinados à ampliação de oportunidades no mercado de trabalho, à atenção devida para as mulheres deficientes, ao incentivo para o esporte e à difusão da comunicação para os surdos.