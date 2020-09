Lance Livre 16-09-2020

Cotas

A Câmara de Suzano pode votar hoje o projeto prevendo a implantação do sistema de cotas raciais em concursos públicos do município.

20%

O projeto prevê 20% do total de vagas de concurso destinadas para negros e pardos.

Movimento Negro

O Movimento Negro de Suzano estará presente na sessão de hoje. Em entrevista recente ao DS, o presidente do movimento Negro Sim de Suzano, Cosme Nascimento, disse que está convidando populares para acompanhar a discussão do projeto.

Hospital de

Campanha

em Mogi

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), disse, pelas redes sociais, que mesmo após a desativação do Hospital de Campanha, a rede hospitalar do município “tem se mostrado apta a atender os casos para tratamento dos pacientes de Covid-19”.

48,5%

Hoje, a rede pública está com 48,5% da taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e 56,5% dos leitos de UTI.

Rede total

Já a rede total, formada por hospitais públicos e privados, apresentam taxa de ocupação de 47,1% em leitos de enfermaria; e 56,6% em leitos de UTI.

Mais recentes

Os números mais recentes do coronavírus, em Mogi, mostram que 81,2% dos 7.679 casos de mogianos infectados se recuperaram da doença.

Lista do TCU

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu uma lista com mais de sete mil nomes de gestores públicos que tiveram suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). As informações foram entregues ao presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, pelo presidente do TCU, ministro José Mucio Monteiro.

Compartilhamento

Para o presidente do TSE, o compartilhamento dessas informações com a Justiça Eleitoral é um passo importante para a lisura das Eleições Municipais de 2020. “Estamos aqui cuidando de dar o máximo de transparência a essas decisões do Tribunal de Contas da União que impactam a Lei da Ficha Limpa”, explicou.