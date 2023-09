LANCE LIVRE 16-09-2023

Empresa Suzano é vence Prêmio Aplaude 2023

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, foi a vencedora do Prêmio Aplaude 2023 – Ações Voluntárias que Transformam –, na categoria #Compartilha, com destaque em Educação.



Reconhecimento

O reconhecimento se deve ao empenho da companhia no desenvolvimento do Programa Formare, em parceria com a Fundação Iochpe, que tem o objetivo de capacitar jovens em vulnerabilidade social para o mercado de trabalho.



Iniciativa

O Prêmio Aplaude é uma iniciativa do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial – CBVE, de natureza simbólica e representativa, que reconhece a atuação de organizações empresariais, organizações comunitárias e comitês de voluntários responsáveis por atividades que compartilham, colaboram e inspiram um País melhor produzindo impactos transformadores na sociedade. Essas atividades são voltadas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, dos pressupostos da Agenda ESG - ambiental, social e governança, e dos Princípios da ONU para Empresas e Direitos Humanos (UNGP), nos âmbitos nacional, regional e local.



Workshop ‘Viva Melhor’

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abrirá inscrições para o workshop “Viva Melhor” a partir de segunda-feira (18/09). O cadastro pode ser feito na Rua General Francisco Glicério,1.334, no centro, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas. Serão ofertadas 60 vagas para mulheres interessadas em participar da dinâmica que será proposta pela terapeuta Cristina Passinho, do Espaço Terapêutico e Cursos Crisnathu.



Atividade

A atividade será realizada em 28 de setembro, entre 18 e 22 horas, na própria sede do Saspe.