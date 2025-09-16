LANCE LIVRE 16-09-2025

Boy diz que houve planejamento

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, reconheceu que houve um “planejamento de golpe” no Brasil, segundo informou o jornal O Estado de S. Paulo. Segundo ele, no entanto, não se tratou de crime.



8 de janeiro

De acordo com o jornal, para o dirigente da legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que realmente pesa são os episódios de 8 de janeiro de 2023, que ele classificou como “bagunça”.



Rodovias do Alto Tietê

As rodovias da Baixada Santista e do Alto Tietê estão passando por um conjunto de intervenções que têm como objetivo aumentar a segurança e melhorar a fluidez do tráfego.



Concessão

Ao todo, o Governo de São Paulo, por meio da concessão do Lote Litoral, vai modernizar 212 km de rodovias entre o Alto Tietê e a Baixada Santista.



35 frentes

Atualmente, são 35 frentes de trabalho em andamento no Lote Litoral. Desde o início da concessão, em outubro do ano passado, foram investidos R$ 234 milhões em obras e serviços que elevam os padrões de segurança, conforto e eficiência.



Melhorias

Entre as melhorias estão a recuperação de pavimentos, reforço da sinalização horizontal e vertical, implantação de iluminação LED, obras de drenagem e contenção, além de outras intervenções essenciais para ampliar a fluidez do tráfego e proteger quem circula pelas estradas. Nesse período, a concessionária registrou quase 36 mil atendimentos aos usuários. Foram 22 mil inspeções viárias, 9.700 remoções de veículos, mil atendimentos mecânicos, 2.100 atendimentos médicos e mais de 800 ocorrências envolvendo animais na pista.