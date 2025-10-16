Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 16/10/2025
Lance Livre

LANCE LIVRE 16-10-2025

16 outubro 2025 - 05h00Por editoracao

Criança Feliz
O prefeito Pedro Ishi (PL) participou, no final de semana, da 8ª edição do Projeto Criança Feliz no Jardim Gardênia, em Suzano. 
 
Vice-prefeito
O vice-prefeito, Said Raful, também esteve no evento.
 
Jéssica Carneiro
“O projeto é idealizado pela coordenadora Jéssica Carneiro, junto com a família — o Tonhão, seu pai, a dona Maria, sua mãe”, disse o prefeito. Jéssica participou do “DS Entrevista”, programa ao vivo transmitido direto do estúdio de rádio, onde contou sobre o projeto.
 
130 voluntários
São mais de 130 voluntários. O evento reuniu também os vereadores Maizena e Zé Oliveira. 
 
Mensagem
“O Criança Feliz reúne atividades, apresentações, artistas da região, prêmios e, o principal, muita alegria, diversão e carinho com as crianças”, disse o prefeito.
 
Desenvolvimento Econômico
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego fortaleceu o suporte aos pequenos empreendedores neste ano com o aumento da presença do Banco do Povo Paulista na cidade.  
 
214%
Entre janeiro e setembro de 2025, a pasta registrou um crescimento de 214% no número de contratos efetivados por meio deste programa do governo estadual em relação ao mesmo período de 2024, saltando de sete para 22. Ao todo, foram R$ 356.644,10 concedidos em créditos neste ano.

 