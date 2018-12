Lance Livre 16-12-2018

Consórcio do

Alto Tietê

Será na próxima terça-feira a eleição da diretoria do Conselho de Prefeitos e dos membros do Conselho Fiscal - Exercício de 2019.

11 cidades

Com uma área de abrangência de 11 cidades, onde vivem cerca de três milhões de habitantes, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) representa a sub-região Leste e é a entidade com o maior número de cidades da Região Metropolitana de São Paulo.

Período da manhã

A eleição do próximo dia 18 será no período da manhã, na sede da entidade. As candidaturas à presidência do Conselho de Prefeitos e do Conselho Fiscal deverão ser apresentadas na abertura da Assembleia, a qual definirá também os cargos de vice-presidente, 1º secretário, 1º tesoureiro e 2º tesoureiro. O mandato é de um ano, com possibilidade de reeleição.

Rodrigo Ashiuchi

O atual presidente do Condemat é o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), de Suzano, no cargo desde o dia 2 de janeiro deste ano, quando sucedeu o prefeito de Guararema, Adriano Leite (mandato 2017).

Criação

O Condemat foi criado em 2010 e, no final de 2017, passou a ser um consórcio executivo.

Mudança

A mudança jurídica permitiu avanços importantes para a região neste ano, das quais se destacam a contratação dos serviços da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e também de duas Residências Terapêuticas (RTs) destinadas a pacientes psiquiátricos que viveram décadas internados em hospitais, segundo balanço da própria entidade.

Caderno

Econômico

O consórcio também desenvolveu e lançou a primeira edição do Caderno Econômico do Alto Tietê, que visa auxiliar na atração de investimentos para a cidade, e promoveu os primeiros campeonatos e festivais esportivos de Futsal, Futebol, Atletismo e Basquete.

Eventos regionais

Além disso, foram realizados eventos regionais nas áreas de infraestrutura, meio ambiente, planejamento, políticas públicas para as mulheres e solidariedade.