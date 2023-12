LANCE LIVRE 16-12-2023

Ano de 2024 para os prefeitos

2024 será um ano importante para os prefeitos das cidades da região. Além de buscar novos investimentos para suas cidades, a expectativa é de ainda não perder verbas dentro do Orçamento.



Dificuldades financeiras

Na semana passada, as dificuldades financeiras em alguns setores ficaram evidente durante reunião com o secretário estadual de Educação,Renato Reder.



Investimentos

Os investimentos na Educação estiveram em pauta. Os prefeitos pediram apoio do Governo do Estado para o enfrentamento da redução nos repasses do setor. Há uma preocupação de que a queda nos repasses possa prejudicar o andamento de novos investimentos no setor.



Meta

Durante a reunião, Feder anunciou a meta de acabar com as escolas da lata e detalhou os investimentos feitos na Educação Paulista, incluindo avanços no processo de informatização.



1,1 mil escolas

A região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) abriga cerca de 1,1 mil unidades escolares, nas quais 680 municipais e 420 estaduais, que atendem milhares de estudantes nas mais diversas faixas etárias.



Preocupação

A preocupação dos prefeitos da região é que a queda de arrecadação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e das Quotas do Salário-Educação (QSE) impacte nos atendimentos dos alunos. Segundo o Condemat, apenas neste ano, a região teve queda de repasse do Fundeb de aproximadamente R$ 85 milhões.