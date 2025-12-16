LANCE LIVRE 16-12-2025

Reeleição da mesa do TCE

Em votação unânime em sessão especial, realizada na quarta-feira (10/12), no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, na Capital, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) elegeu a Mesa Diretora para o ano de 2026.



Marco Bertaiolli

A conselheira Cristiana de Castro Moraes foi reeleita para a Presidência do TCESP. Continuarão a fazer parte da Mesa Diretora da Corte, o Conselheiro Dimas Ramalho (Vice-Presidente) e o Conselheiro Marco Bertaiolli (Corregedor). A Mesa Diretiva iniciará os trabalhos a partir do início de fevereiro.



Reeleição

A Mesa Diretora de 2026 continuará com a mesma composição eleita em setembro de 2025. Em virtude da aposentadoria do Conselheiro Emérito Roque Citadini, a Conselheira Cristiana de Castro Moraes, e os Conselheiros Dimas Ramalho e Marco Bertaiolli foram eleitos, à época, para exercerem os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, respectivamente, para o complemento do mandato da Mesa Diretora de 2025.



Rodrigo Ashiuchi no evento do PL

O evento do PL, realizado em Suzano no domingo, garantiu lugar de prestígio ao ex-prefeito e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi.



Pré-candidato

O presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, o Boy, garantiu que o ex-prefeito de Suzano terá lugar de destaque nas eleições do ano que vem, como candidato a deputado.



Ricardo Nunes

Ashiuchi vem desempenhando papel importante no governo municipal de Ricardo Nunes. Segundo a Coluna apurou, o prefeito da Capital gostaria que o ex-prefeito continuasse no cargo.