Lance Livre 17-01-2018

Senador em Poá

O senador e pré-candidato à Presidência pelo Podemos, Álvaro Dias, e a presidente nacional do Podemos e deputada federal por SP, Renata Abreu, são esperados para o "Encontro Político" na sexta-feira, às 19 horas, em Poá.

Edinho do Kemel

A atividade contará com a participação do vereador Luiz Eduardo Oliveira Alves, o Edinho do Kemel, entre diversas outras lideranças políticas locais. O evento será no Esporte Clube XI Paulista.

Pré-candidato

Edinho do Kemel é pré-candidato a deputado estadual.

Quarto mandato

O senador Álvaro Dias está no quarto mandato de senador - reeleito em 2014 com 80% dos votos válidos - e é o atual líder do Podemos.

PROS

A nova executiva municipal do PROS toma posse amanhã, dia 18 de janeiro, na Câmara de Suzano, às 18h30.

Evento

O presidente do partido, contador Geraldo Soares, disse que o vereador Ricardo Teixeira, presidente estadual do PROS, estará no evento. Ele disse que o partido deve lançar como pré-candidato a deputado estadual, o médico cardiologista Eduardo Ferreira.

Escolas

recebem recursos

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou recursos de R$ 2 milhões para as diretorias de ensino de Itaquaquecetuba, Suzano e Mogi das Cruzes.

Valor por unidade

O valor por unidade é calculado a partir do número de alunos matriculados e o teto é de R$ 46,6 mil.

Contratar

Com o repasse, as escolas podem contratar e acompanhar serviços de pintura, troca de torneira, limpeza da caixa d'água, fiação elétrica, revestimentos, troca de vidros, janelas e esquadrias, entre outros.

Intervenções

Para intervenções de maior complexidade e que necessitam do acompanhamento de laudos e engenheiros, a Diretoria Regional de Ensino realiza um processo diferente que envolve uma autorização feita pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).