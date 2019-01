Lance Livre 17-01-2019

Gasto e orçamento

Aumentar o orçamento e reduzir despesas são objetivos dos prefeitos para este ano de 2019 que se inicia.

Corte e redução

O corte de gastos começou com a redução do quadro de comissionados e, ainda de redução de compras e novos contratos.

Novos

investimentos

Mas, as cidades da região exigem novos investimentos, principalmente nas áreas de educação e saúde. O problema das ruas esburacadas também preocupa.

Reforço

Tanto que prefeituras, como Suzano, estão reforçando o trabalho da ‘Operação Tapa-Buracos’.

DER

A atitude do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que na última segunda-feira proibiu a equipe de reportagem do DS de fazer matéria na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), continua repercutindo.

Carro parado

O carro do jornal foi parado por uma viatura do DER e o motorista do jornal foi obrigado a assinar uma notificação. No documento, entretanto, não constava qualquer tipo de infração de trânsito. Dizia apenas que o jornal estava sendo notificado por realizar reportagem na rodovia, sem autorização prévia do DER. O carro do jornal foi escoltado até a saída da rodovia.

DAT

Nas inúmeras manifestações de solidariedade recebidas pela equipe do DS, uma delas foi divulgada ontem por meio da Coluna ‘Tribuna’ do Jornal Diário do Alto Tietê (DAT), do Grupo Mogi News.

Assinatura

A coluna, assinada pela jornalista Katia Brito, diz que “o Grupo Mogi News de Comunicação se solidariza à equipe do jornal Diário de Suzano, que foi constrangida por funcionári do DER durante a pauta na rodovia...”.

Secretário

Na edição de ontem, o DS trouxe manifestação do secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, que lamentou o caso e considerou um “mal-entendido”.