Lance Livre 17-01-2020

Secretariado

Marcar reuniões com os secretários municipais das pastas administrativas é comum na rotina dos prefeitos das cidades da região.

Reuniões

com prefeitos

Neste início de ano, os encontros já aconteceram. Prefeitos das cidades da região ouviram sugestões, mas, principalmente, avisaram: os secretários vão ter de aumentar a produtividade de suas secretarias.

Economia

de recursos

Isso, com um trabalho extra: tentar economizar recursos de seus setores.

Aniversário

de Suzano

A Prefeitura de Suzano já começou a se movimentar para definir a programação do aniversário da cidade, comemorado no dia 2 de abril. A cidade completará 71 anos.

Comissão

Uma comissão deve ser montada para discutir eventos e a possibilidade de atrações que farão parte das festividades.

Arrecadação

Levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE) mostra que dos 565 municípios que enviaram informações sobre contas públicas, em 308 (54%) a despesa realizada no 5º bimestre foi superior ao valor registrado no bimestre anterior.

235

Desse total, em 235 as receitas arrecadadas foram maiores que os gastos realizados, gerando, com isso, um resultado orçamentário positivo. Em 73 municípios esse resultado foi negativo, visto que as despesas foram maiores que as receitas.

257

Em 257 municípios, num percentual de 46%, os gastos realizados no 5º bimestre foram menores que o registrado no bimestre anterior. Desse total, em 72 casos as despesas foram maiores que as receitas, provocando um resultado orçamentário negativo. Já em 185, o resultado foi positivo, visto que as receitas foram maiores que as despesas realizadas.

644 municípios

Dos 644 municípios jurisdicionados, 565 enviaram suas informações/documentos ao Sistema da Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo (Audesp), permitindo as análises contábeis.