LANCE LIVRE 17-01-2024

Coalizão Florestal Sustentável Internacional

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, se tornou membro da Coalizão Florestal Sustentável Internacional (em inglês, International Sustainable Forestry Coalition – ISFC).



Quatro meses

Lançada há quatro meses, por um grupo de empresas líderes do setor de florestas sustentáveis de todo mundo, a Coalizão tem como objetivo contribuir de forma positiva com os diálogos globais focados na transição de uma economia baseada em combustíveis fósseis para uma bioeconomia circular.



Inclusão

“Com a inclusão da Suzano na ISFC, o grupo representa mais de 12,6 milhões de hectares (31 milhões de acres) de florestas destinadas à conservação e produção em 30 países em todos os seis continentes que cultivam florestas. As empresas-membros da ISFC possuem operações em geografias que abrangem desde as florestas boreais do Norte até os trópicos do sudeste da África e da Ásia e as florestas plantadas da América do Sul, Austrália e Nova Zelândia”, explica David Brand, presidente da ISFC.



Feriados

O governo federal divulgou, nesta quinta-feira (28), os dias de feriados nacionais e estabeleceu os dias de ponto facultativo, para o ano de 2024. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, entre as 18 datas comemorativas, 8 são pontos facultativos e 10, feriados nacionais. Entre os feriados, quatro cairão em finais de semana.



Lista

A lista é dirigida ao funcionalismo público de órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem prejuízo da prestação dos serviços públicos considerados essenciais e poderá ser seguida em todo o território nacional.



2º semestre

No segundo semestre de 2024, três dos cinco feriados caem em fins de semana (7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro). Os dois feriados do último semestre do próximo ano que caem em dias úteis são o da Proclamação da República (15 de novembro), em uma sexta-feira e do Natal (25 de dezembro), a penúltima sexta-feira de 2024.