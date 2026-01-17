LANCE LIVRE 17-01-2026

Takayama acompanha ação de combate à dengue

O vereador Artur Takayama (PL) acompanhou na manhã de ontem (16) uma ação de combate à dengue, realizada pela equipe de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde, nos bairros Vila Amorim e Vila Urupês.



Equipamento

Foram instalados dispositivos eletrostáticos com inseticida, colocados diretamente na água, que contaminam o Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença, assim que ele toca a superfície, interrompendo seu ciclo de reprodução e eliminando seus filhotes.

550 dispositivos

Foram instalados entre 500 a 550 dispositivos nos bairros, seguindo um planejamento técnico e estratégico. Cada dispositivo possui um alcance aproximado de 400 metros.



Secretaria de Saúde

“Parabenizo a Secretaria de Saúde, em nome do secretário Diego Ferreira, assim como toda a equipe de Controle de Zoonoses e todos os profissionais envolvidos, pelo trabalho sério, dedicado e essencial na proteção da vida e do bem-estar da nossa população”, declarou Takayama.





Prevenção

Ele falou da importância da ação de saúde. “A prevenção salva vidas. Esta ação firme no combate à dengue mostra que, quando o poder público age com responsabilidade, vidas são protegidas e o futuro se torna mais seguro”.