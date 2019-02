Lance Livre 17-02-2019

Reajuste da tarifa

O reajuste da tarifa de ônibus não é só questionado em Suzano.

Na Justiça

Em São Paulo, a situação está em tramitação na Justiça. Nesta semana, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Manoel de Queiroz Pereira Calças, derrubou a liminar que suspendia o aumento da tarifa de ônibus na capital paulista.

Grave lesão

à economia

Na decisão, o desembargador afirma que a suspensão poderia causar "grave lesão à economia pública".

Recurso

Em São Paulo, o desembargador acatou recurso da gestão Bruno Covas (PSDB), que aumentou a passagem de ônibus de R$ 4 para R$ 4,30 - ou de 7,5%.

Reunião

do Condemat

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) se reúne amanhã, às 10 horas, e vai receber deputados da região.

Reforço

Será uma reunião importante para que os prefeitos possam ganhar um reforço no trabalho de reivindicação de demandas de melhorias para seus municípios.

Bertaiolli

O deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) começou a trabalhar para implantar a Rede Integrada de Saúde no Alto Tietê, no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.

Audiência

Durante a audiência com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o parlamentar propôs a integração entre os equipamentos do Governo Federal, estado e município para que os pacientes não fiquem perdidos, andando de um lado para o outro, e encontrem atendimento rápido, seguro e com resolutividade.

Integração

“Nós queremos levar para todas as regiões a mesma integração e o mesmo pacto hospitalar que criamos em Mogi das Cruzes, por meio do SIS (Sistema Integrado de Saúde), que se transformou no plano de saúde dos mogianos, que recebem até um cartão de identificação, onde estão registrados todos os dados”, destacou Bertaiolli, que mostrou ao ministro como foi feita esta estruturação nos oito anos de governo à frente da Prefeitura de Mogi das Cruzes, e, principalmente, o resultado efetivo para os pacientes.