LANCE LIVRE 17-02-2024

Manifestação na Avenida Paulista

A manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), convocada por ele próprio para o próximo dia 25 na Avenida Paulista (em São Paulo), deverá reunir parlamentares aliados do ex-chefe do Executivo, afirmou o Jornjal Folha de S. Paulo.



André do Prado

Nas cidades do Alto Tietê, consultando as redes sociais, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual André do Prado (PL), postou vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fazendo convocação para o evento dia 25 de fevereiro, às 15 horas, na Avenida Paulista.



Projeto de Rodrigo Gambale

Um projeto de lei, do deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos), proíbe a exposição de doces, salgadinhos e itens voltados ao público infanto-juvenil nas prateleiras e gôndolas instaladas perto dos guichês preferenciais dos caixas de supermercados e de lojas de conveniência.



Em análise

O texto, que está em análise na Câmara dos Deputados, considera espaços próximos aos guichês preferenciais aqueles destinados à finalização das compras e à realização do pagamento. As informações são do portal do partido Podemos.



Oferta

Segundo o deputado Rodrigo Gambale (Podemos), a oferta desse tipo de produto nesses locais é uma prática que “pode ser considerada manipuladora e prejudicial, na medida em que estimula o consumo impulsivo e pouco saudável, sobretudo por pessoas que não têm a cognição formada para fazer escolhas ponderadas e adequadas às suas necessidades”.



Descumprimento

De acordo com o projeto, o descumprimento da medida sujeitará o infrator às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, que vão desde multa e apreensão do produto até interdição do estabelecimento.