Lance Livre 17-03-2020

Hotsite sobre

coronavírus

A Câmara de Suzano colocou no ar um hotsite sobre o Covid-19 (coronavírus) em seu portal oficial (www.camarasuzano.sp.gov.br/coronavirus). As informações são da assessoria de imprensa da Câmara.

Textos e vídeos

Os textos e o vídeo disponibilizados na página são do Ministério da Saúde e trazem informações sobre sintomas da doença, transmissão e prevenção.

Material

O material também está sendo divulgado no Facebook da Casa de Leis (https://www.facebook.com/camarasuzano/).

Medidas de higiene

A Câmara também solicitou à equipe de limpeza que medidas de higiene fossem intensificadas, já que se trata de um local público e que recebe centenas de pessoas por dia.

Banheiros

Também foram colocados em todos os banheiros da Câmara cartazes ressaltando a importância de lavar as mãos e utilizar álcool em gel 70%.

EDP e Semana

do Consumidor

Nesta Semana do Consumidor, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, reforça o incentivo para que seus clientes acessem o EDP Online, canal virtual de serviços, visando diminuir a necessidade de utilização das agências de atendimento presencial e locais físicos para pagamento de contas.

Medida

A medida busca evitar a aglomeração de pessoas nesses ambientes, de modo a prevenir a disseminação do Coronavírus. Atualmente, mais de 70% dos atendimentos da EDP já são realizados pelo portal EDP Online, www.edponline.com.br e aplicativo EDP Online para smartphone.

Atendimentos

Somente em 2019 foram mais de 6,2 milhões de atendimentos digitais. São 58 serviços disponibilizados no site para os clientes residenciais, além de portais específicos para grupos segmentados, como engenheiros e técnicos da construção civil, hospitais, poder público, clientes de média e alta tensão, condomínios e imobiliárias.