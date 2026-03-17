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Jornal Diário de Suzano - 17/03/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 17-03-2026

17 março 2026 - 05h00Por editoracao

Pedro Ishi  responde às  perguntas nas  redes sociais 
O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), decidiu abrir um espaço em suas redes sociais para responder perguntas de internautas.  
 
Primeiro vídeo 
No primeiro vídeo, divulgado nesta segunda-feira (16), os questionamentos foram sobre a inauguração da Fatec, taxa do lixo e entrega dos carnês do IPTU. Todas as respostas estão no Instagram do prefeito.  
 
Respostas 
Em resumo, ele garantiu que faltam poucos detalhes para a enterga da Fatec. Sobre a taxa do lixo afirmou que trata-se de uma Lei Federal, dentro do Marco do Saneamento Básico, e, por isso, a cobrança. Ele ainda garantiu que os carnês do IPTU serão entregues e que o prazo para pagamento da primeira parcela foi prorrogado. 

Questionamentos que estão  circulando 
“Vamos responder aos questionamentos que estão circulando nas redes sociais com transparência e respeito a cada cidadão”, disse o prefeito. 
 
Fake News 
O prefeito afirmou que “muitas inverdades têm sido ditas e que fake news estão sendo espalhadas”. 
 
Obras e eventos  no aniversário  de Suzano
O prefeito Pedro Ishi convocou coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (16) e anunciou série de obras para serem inauguradas e iniciadas durante este ano (O DS traz a programação completa na edição desta terça-feira). A coletiva de imprensa serviu também para a divulgação da lista de shows que acontece entre 9 e 12 de abril.