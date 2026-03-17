LANCE LIVRE 17-03-2026

Pedro Ishi responde às perguntas nas redes sociais

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), decidiu abrir um espaço em suas redes sociais para responder perguntas de internautas.



Primeiro vídeo

No primeiro vídeo, divulgado nesta segunda-feira (16), os questionamentos foram sobre a inauguração da Fatec, taxa do lixo e entrega dos carnês do IPTU. Todas as respostas estão no Instagram do prefeito.



Respostas

Em resumo, ele garantiu que faltam poucos detalhes para a enterga da Fatec. Sobre a taxa do lixo afirmou que trata-se de uma Lei Federal, dentro do Marco do Saneamento Básico, e, por isso, a cobrança. Ele ainda garantiu que os carnês do IPTU serão entregues e que o prazo para pagamento da primeira parcela foi prorrogado.

Questionamentos que estão circulando

“Vamos responder aos questionamentos que estão circulando nas redes sociais com transparência e respeito a cada cidadão”, disse o prefeito.



Fake News

O prefeito afirmou que “muitas inverdades têm sido ditas e que fake news estão sendo espalhadas”.



Obras e eventos no aniversário de Suzano

O prefeito Pedro Ishi convocou coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (16) e anunciou série de obras para serem inauguradas e iniciadas durante este ano (O DS traz a programação completa na edição desta terça-feira). A coletiva de imprensa serviu também para a divulgação da lista de shows que acontece entre 9 e 12 de abril.