Lance Livre 17-04-2020

Secretários falam sobre ações contra o coronavírus

Os secretários de Assistência e Desenvolvimento Social,

Murilo Inocêncio, e de Educação, Leandro Bassini, devem comparecer na Câmara de Suzano hoje. Eles vão falar sobre as ações de combate ao coronavírus em suas pastas.

Aprovação

A solicitação da presença dos dois secretários foi aprovada durante a sessão da Câmara na quarta-feira.

Campanha da CNM

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) lança campanha para engajar prefeitos, empresários e entidades sobre a importância de conscientizar a população a valorizar o turismo nacional quando o País retornar à normalidade.

Juntos pelo

turismo

Denominada ‘Municípios juntos pelo Turismo’, a campanha pretende construir um plano conjunto e estratégico com a volta das atividades turísticas nos municípios direcionadas ao lazer e aos eventos. As informações são do portal da CNM.

Orientação

A confederação orienta que os gestores municipais se preparem para a retomada do turismo e estruturem seu plano estratégico. “O momento é de preservar a saúde, mas os gestores também podem planejar ações que ajudem o município a sair da crise o mais breve possível”, informa a entidade.

Planejamento

Para isso, é importante planejamento em cada etapa do processo de recuperação da economia local, segundo a entidade.

Vai passar

A CNM reforçou ontem que a pandemia vai passar e o gestor que definir ações concretas conseguirá superar este momento com mais facilidade.

Incentivo

A campanha prevê também o incentivo para que os turistas e as empresas remarquem viagens e solenidades marcadas antes do surgimento do novo coronavírus. Priorizar pacotes turísticos locais como mais uma ação de valorizar o turismo doméstico é outra bandeira defendida pela CNM.