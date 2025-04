LANCE LIVRE 17-04-2025

Pedro Ishi participa de posse da OAB

O prefeito Pedro Ishi (PL) participou da solenidade de posse da nova diretoria da OAB de Suzano para o triênio 2025/2027.



Na Câmara

O evento foi realizado no plenário da Câmara Municipal. A 55ª Subseção segue sob a liderança do presidente reeleito Fabrício Cicone Tsutsui, “que vem desempenhando um trabalho de excelência à frente da entidade”, disse o prefeito.



Cerimônia

A cerimônia foi conduzida pelo diretor-tesoureiro da OAB-SP, Alexandre de Sá Domingues, que oficializou a posse. “Estive acompanhado do nosso vice-prefeito Said Raful e de secretários municipais, reforçando o compromisso da nossa gestão com o diálogo institucional e o fortalecimento das parcerias em prol de Suzano”, disse o prefeito.



Profart

A Secretaria Municipal de Cultura de Suzano deu início ao projeto “Suzano Cores e Inspirações”, que promove ateliês ao ar livre com alunos do Programa de Formação Artística (Profart), levando oficinas de pintura em tela para espaços públicos da cidade.



Objetivo

O objetivo é oferecer aos participantes uma experiência artística diferenciada, estimulando a criatividade e o olhar artístico sobre o cotidiano urbano.



Primeira edição

A primeira edição da ação ocorreu nesta quarta-feira (16/04), na Praça João Pessoa, centro, e reuniu 30 participantes do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, do Centro Cultural Monteiro Lobato e do Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz.





Telas

Durante o encontro, os alunos foram desafiados a produzir telas a partir da observação direta do espaço urbano, colocando em prática as técnicas e os conceitos abordados nas aulas.