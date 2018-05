Lance Livre 17-05-2018

Márcio França

na região

O governador do Estado, Márcio França (PSB), será recebido pelos prefeitos do Alto Tietê hoje.

Obras do Piscinão

Ele estará em Poá, às 12h30, onde falará das obras do Piscinão da Vila Romana. Depois seguirá para Suzano, às 13h30, em solenidade para assinatura de convênios e anúncio de obras. (O DS traz os detalhes na editoria regional)

Busca de apoio?

França vem buscando apoio dos prefeitos da região por conta das eleições. Ele é pré-candidato à reeleição ao governo do Estado.

Em SP

Recentemente recebeu os prefeitos no Palácio dos Bandeirantes e, pelo número de administradores municipais, em São Paulo, a tendência é de que receba a maioria dos apoios, em relação, por exemplo, ao pré-candidato João Doria, ex-prefeito da Capital.

Junji Abe

O subchefe de Assuntos Federativos da Presidência da República, Marcelo Barbieri, garantiu ao deputado federal Junji Abe (MDB-SP) que prosseguem dentro da normalidade os trâmites para liberação de recursos financeiros em benefício de 47 municípios indicados pelo parlamentar para serem contemplados em áreas como saúde, agronegócio e infraestrutura turística.

Procedimentos

A equipe do deputado acompanha os procedimentos administrativos. No entanto, Junji fez questão da reunião com Barbieri para se certificar de que tudo caminha sem percalços, segundo sua assessoria. "É prática nossa monitorar todos os passos do processo, porque as prefeituras que relacionamos, a fim de serem contempladas, dependem dos recursos para investimentos essenciais", explicou.

Impostômetro

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) atinge hoje, às 8h10, a marca de R$ 900 bilhões. O valor equivale ou é superior ao PIB de países como Finlândia, Chile, Hungria, Portugal, Qatar, Angola, Bolívia, República Checa, Equador e Grécia.