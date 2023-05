LANCE LIVRE 17-05-2023

Plano voltado aos direitos das crianças e adolescentes

Um grupo de trabalho formado por diversas secretarias municipais de Suzano, o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdicas) mobilizou nesta terça-feira (16) representantes destas e de outras entidades que atuam na cidade em evento no Cineteatro Wilma Bentivegna. As informações são da Secretaria de Comunicação Pública (Secop).



Objetivo

O objetivo foi o de apresentar as diretrizes do Plano Municipal para Infância e Adolescência (PMIA) e convidar os participantes a contribuir com propostas para que, até outubro, possa ser construído e aprovado um documento que identifique os problemas centrais, as ações prioritárias e factíveis, os indicadores, atores e formas de monitoramento dessas políticas públicas voltadas ao público de zero a 18 anos, pelos próximos dez anos.



24 conselhos

Ao todo, 24 conselhos municipais foram convidados para o evento, promovendo o alinhamento de diversos órgãos ao Programa Prefeito Amigo da Criança e ao PMIA, além de iniciativas da Fundação Abrinq que tem o objetivo de mobilizar e apoiar os gestores municipais na promoção e defesa dos direitos da infância e adolescência.



Adesão

A partir da adesão, os gestores têm acesso a um conjunto de ferramentas, orientações e capacitações que contribuem com a implementação de políticas públicas.



Apresentadas

Para que sejam apresentadas as propostas de prioridades que deverão ser incluídas no trabalho, foi solicitado aos presentes a entrega de um documento nos próximos 30 dias, que expresse os principais apontamentos de cada conselho, de forma a contribuir com a construção do documento.