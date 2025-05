LANCE LIVRE 17-05-2025

Auditoria do TCE

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) realizará uma auditoria operacional extraordinária para fiscalizar todos os Institutos de Previdência do Estado. A iniciativa ocorre após investigação da Polícia Federal (PF) revelar um esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A informação é do portal do TCE.



Conselheiro Marco Bertaiolli

Durante a sessão plenária do TCE, o conselheiro Marco Aurelio Bertaiolli informou que enviou um ofício à São Paulo Previdência (SPPREV) para que a entidade forneça todos os descontos feitos na folha de pagamento dos aposentados do Estado de São Paulo, assim como uma tabela de credores dos valores.



Sugestão

Acatada por unanimidade pelo Colegiado, a sugestão do Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli tem como objetivo estender a análise para os 218 Institutos de Previdência Municipal do Estado.



Rotas Rurais

Nesta semana, o DS trouxe informação dando conta de que a Câmara Técnica de Agricultura do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) se reuniu com representantes do programa Rotas Rurais para ampliar a adesão ao serviço.



Incentivo

O objetivo é incentivar o cadastramento das propriedades localizadas na zona rural dentro do sistema estadual para que as informações sejam integradas para implementação de políticas públicas. Outra vertente é na segurança pública uma vez que com o cadastro fica mais fácil a localização em caso de emergências. Em cidades com grandes áreas rurais como Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema, o cadastro vem como um reforço importante na área da segurança pública.