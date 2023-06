LANCE LIVRE 17-06-2023

Servidores homenageados

A Secretaria Municipal de Saúde homenageou os servidores das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Stelina Maria Barbosa, no bairro Miguel Badra Alto, e Prefeito Alberto Nunes Martins, o CSII, no bairro Jardim Paulista.



Reconhecimento

O reconhecimento foi formalizado por mais um certificado promovido pelo projeto “SUS que dá certo”, que tem como referência as manifestações positivas registradas na Ouvidoria Geral do Município.



Atenção à Saúde

A diretora de Atenção à Saúde, Flávia Verdugo; a coordenadora da Atenção à Saúde, Tatiane Espírito Santo; a coordenadora da Rede Cegonha, Alcione Sena; e o coordenador do gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, Gilmar Freire, participaram da homenagem que valoriza o trabalho desempenhado na rede municipal. No certificado consta a mensagem: “Chegamos até aqui para dizer que a equipe desta unidade de saúde foi reconhecida pelas ações e serviços oferecidos à população”.



Trabalho

O trabalho desenvolvido na UBS do Miguel Badra conta com 28 profissionais e realiza, aproximadamente, 2,3 mil atendimentos por mês. A unidade foi muito bem avaliada pela munícipe Jucineide Alves de Barros Santos, que fez questão de registrar sua boa impressão.



Gerente da unidade

O gerente da unidade, Bruno Cezar de Santana, se emocionou ao receber o certificado e parabenizou toda a equipe. “A gente trabalha numa área muito populosa do município, já que só no Miguel Badra Alto são 26 mil moradores, e ainda somos referência para os 5 mil do bairro Sesc. Um elogio e um reconhecimento como esse nos fortalecem para seguirmos trabalhando com muita motivação”, agradeceu Santana.

Já os serviços prestados no CSII, que realiza cerca de 1,9 mil atendimentos mensais, foram lembrados pelo morador Claudemir Martins, que fez questão de elogiar, em especial, a área de Odontologia.