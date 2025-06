LANCE LIVRE 17-06-2025

Sorteio de ingressos de cinena no ‘DS Entrevista’

O ‘DS Entrevista’, programa ao vivo transmitido diariamente pelo Diário de Suzano, direto do estúdio de rádio do jornal, iniciou ontem novidade. Os internautas poderão participar do programa, a partir das 17 horas, e ganhar um par de ingessos do Cinemark. Para isso, precisam acompanhar as entrevistas e comentar nas lives do Facebook ou Canal do YouTube ao vivo, a palavra chave dita durante a programação ao vivo.



Retirada na sede do jornal

Os vencedores poderão retirar os ingressos na sede do jornal, na Rua Paraná, 221, Centro de Suzano.



Vigilância Sanitária prestará contas na Câmara

A Câmara de Suzano fará hoje (17), às 17 horas, a prestação de contas da Secretaria de Saúde, referente às ações da Vigilância Sanitária, numa audiência pública.



Envio de perguntas

O internauta que desejar enviar perguntas aos representantes do Executivo pode acessar o link audienciasonline.camarasuzano.sp.gov.br, que já está disponível.



Comissão Permanente

A audiência será conduzida pela Comissão Permanente de Saúde do Legislativo, que é composta pelos vereadores Rogerio Castilho (PSB), presidente; José Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira, relator; e Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde, membro.



TV do Legislativo

A população pode acompanhar a audiência no Plenário da Casa de Leis, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, ou de forma online, pelo canal TV Câmara no YouTube ou ainda no Facebook.