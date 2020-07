Lance Livre 17-07-2020

Orçamento de Suzano

O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de Suzano foi aprovado pela maioria dos vereadores da Câmara.

Valor

A proposta é de autoria da Prefeitura e estima uma receita de R$ 863,99 milhões para o município no ano de 2021.

Educação e Saúde

Educação e Saúde são as

pastas que mais receberão verbas no ano que vem (R$ 244,82 milhões e R$ 200 milhões, respectivamente).

Dez leitos em Mogi

As ações de combate à Covid-19 prosseguem sendo reforçadas nas cidades da região. Mogi das Cruzes, por exemplo, deve ganhar, nos próximos dias, mais dez leitos públicos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para Covid-19.

Centro Especializado

Os novos leitos serão instalados no Centro Especializado em Reabilitação Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, no Distrito de Jundiapeba, para aumentar a capacidade de atendimento aos casos mais graves do coronavírus na região.

128 leito de UTI

Com os novos equipamentos, Mogi passará a contar com 128 leitos de UTI, dos quais 87 públicos, 54 deles implantados no Hospital Municipal, onde funciona o Centro de Referência do Coronavírus.

Taxa de ocupação

Na quarta-feira (15/7), a taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade era de 51,6% e, de enfermaria, 42,9%.

179 respiradores

O Governo de São Paulo anunciou, nesta semana, a distribuição de mais 179 respiradores para hospitais de 45 cidades localizadas no interior e na Grande São Paulo. O Dr. Arnaldo está entre as unidades contempladas, segundo o Estado, porque faz parte da "reserva estratégica" para eventual demanda regional no enfrentamento à pandemia.